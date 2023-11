Ce mercredi, Vincent Labrune était devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les défaillances des Fédérations sportives. L’ancien président de l’OM a tapé du poing sur la table sur les chants à caractère homophobe.

L’homophobie dans les stades et dans les chants de supporter est un sujet vraisemblablement pris très au sérieux par la LFP. Son président, Vincent Labrune, l’a même évoqué avec vigueur ce mercredi avant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les défaillances des Fédérations sportives.

L’ancien président de l’OM s’est exprimé à ce sujet dans des propos relayés par RMC. Il prend comme exemple la rencontre entre le PSG et les Marseillais qui a eu lieu en début de saison.

« Il y a un truc qui me tape sur le système, ce sont les chants homophobes. Il y en a beaucoup avec un paroxysme lors du PSG-OM cette saison. Ça faisait longtemps que je n’étais pas aussi mal à l’aise dans un stade, a confirmé Labrune. On voulait sanctionner individuellement mais ils étaient 7.000, 8.000, 10.000 à chanter.Je me demande si au-delà du référent supporter on ne devrait pas responsabiliser davantage les leaders des groupes ultras dans les virages, car ce sont eux qui lancent les chants. Sinon on ne va pas s’en sortir. Ce ne sont pas les 8000 gars qui subitement se disent ‘tiens on va chanter ça’. Sur l’homophobie, on est prêts à aller le plus loin possible. Ce n’est même pas que ça m’insupporte, ça me rend fou. Les questions liées à l’homophobie me rendent fou. Il faut systématiquement interrompre la rencontre, ça me semble une bonne mesure pour marquer le coup. Au Parc des Princes, ça a duré quand même longtemps. Je suis pour l’interruption systématique, mais je ne suis pas pour l’interruption définitive, tout simplement pour un principe de réalité. Sinon on ne terminera aucun match car à chaque match il y a des chants homophobes. »