PSG/OM : Une énorme surprise dans le onze de Villas-Boas ???

L’Olympique de Marseille va affronter le Paris Saint-Germain ce soir au Parc des Princes. La composition d’équipe d’André Villas-Boas pourrait être très surprenante…

En effet, selon Florent Germain, envoyé spécial de RMC Sport à Marseille, Dario Benedetto pourrait débuter sur le banc ! Remplacé par Maxime Lopez ! Autre surprise, Kevin Strootman remplacé par Pape Gueye selon la même source.

Sauf changement de dernière minute, on se dirige vers un coup tactique d’AVB! Gueye plutôt q Strootman, et surtout Lopez (en faux neuf?) dans le trio offensif OM, Benedetto sur le banc. Mandanda / Sakaï Alvaro C Car Amavi / Rongier Kamara Gueye / Thauvin Lopez Payet #rmclive

— Florent Germain (@flogermain) September 13, 2020