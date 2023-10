Lors du Classique PSG-OM (4-0), plusieurs parisiens se sont fait épingler pour leur réaction vis à vis des joueurs de l’Olympique de Marseille. Ils ont présenté leurs excuses sur les réseaux sociaux avant d’être reçus par la commission de discipline de la Ligue.

Suite à la polémique liée aux insultes à l’encontre des joueurs de l’OM après la victoire 4-0 lors du Classique, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa ont présenté leurs excuses sur les réseaux sociaux.

« Nous nous sommes laissés emporter par l’euphorie et souhaitons présenter nos excuses »

« Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n’aurions pas dû tenir et souhaitons présenter nos excuses. » Layvin Kurzawa, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé présentent leurs excuses pour les chants insultants entonnés après le Classique dimanche dernier. pic.twitter.com/3GP01mhIT9 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 1, 2023

« Merci à tous nos supporters d’avoir été présents hier encore à Clermont. Déçus du résultat mais fiers de pouvoir toujours compter sur vous. Il y a une semaine, nous fêtions tous ensemble au Parc des Princes notre belle victoire dans le Classique. Après le match, nous nous sommes laissés emporter par l’euphorie. Nous sommes bien conscients de l’impact de nos gestes et de nos mots vis-à-vis du public, notamment des plus jeunes qui rêvent devant un match de foot. Nous regrettons sincèrement des paroles que nous n’aurions pas dû tenir et souhaitons présenter nos excuses. À l’avenir, nous ferons tout pour respecter plus encore notre devoir d’exemplarité », ont posté les quatre joueurs sur les réseaux sociaux.