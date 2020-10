PSG / OM : Di Meco explique ce qu’Alvaro doit maintenant faire contre Neymar

Interrogé sur l’affaire Neymar / Alvaro, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco, estime que le joueur espagnol de l’OM ne doit pas en rester là.

Interrogé par RMC Sport, l’ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco, a donné son avis sur l’affaire Neymar / Alvaro. Selon lui, le défenseur espagnol ne doit pas en rester là. Il doit porter plainte contre le joueur du PSG qui l’a accusé d’avoir tenu des propos racistes.

Il y aura beaucoup de turnover, la plupart des joueurs ici jouent.

A lire aussi : OM : Les premières images de Cuisance à l’entrainements

« Je ne comprends pas pourquoi Alvaro n’a pas attaqué Neymar au civil pour diffamation. Là, on n’est plus dans le cadre du football : ce n’est pas un coup de coude, ce n’est pas un mauvais tacle ni un crachat. Là, c’est grave. Les insultes racistes et homophobes, ça peut détruire une vie, a déclaré l’ancien défenseur de l’OM sur les ondes de RMC. En France, celui qui accuse doit montrer des preuves. Et ce qu’a fait Neymar est trop facile. Le dire, ça ne suffit pas. Peut-être qu’il a traité Alvaro de raciste à tort. Car la commission de discipline de la LFP n’a pas tranché sur ça. Ils ont tranché sur l’altercation, mais pas sur autre chose. On ne sait pas… Mais moi, je suis Alvaro, j’agis. Car ce qu’a fait Neymar est grave, il a fait fuiter le numéro de téléphone d’Alvaro, il l’a traité de raciste ! » ». Eric Di Meco– Source RMC Sport