PSG – OM / Di Meco : « On peut peut-être les embrouiller »

Avec plusieurs grands rendez-vous, le mois d’octobre s’annonce décisif pour l’Olympique de Marseille. Pour l’instant, les marseillais s’en sortent bien avec six points pris lors de la double-confrontation face au Sporting en Ligue des Champions. Un peu moins en Ligue 1 où ils ont concédé leur première défaite de la saison.

Avec trois points de retard sur les parisiens, les olympiens sont toujours en embuscade et pointent à la troisième place du classement de Ligue 1, deux points derrière Lorient, qui réalise une saison exceptionnelle. Dimanche à 20 heures 45, c’est le traditionnel Classico qui se jouera au Parc des Princes sans les supporters marseillais, interdits de déplacement. Un match crucial pour les hommes d’Igor Tudor qui ont l’occasion de revenir à égalité de points avec les franciliens.

On est obligés de tenir compte ce qu’il se passe à Paris

Jeudi, dans l’émission du Super Moscato Show, Eric Di Meco s’est confié sur la forme de l’Olympique de Marseille avant d’entamer le Classico.

« Dans ce match de dimanche soir, il y a une notion supplémentaire : il y a un plein de confiance par rapport à ce qu’il s’est passé hier soir […] Il y a des mecs, il faut qu’ils soient là. Si ils ne sont pas là, c’est qu’il y a un problème. Il y a une équipe type qui se détache et il y a surtout des joueurs importants qui amènent ce punch. […] Le match contre le Sporting qui se facilite du coup ça permet à Tudor de faire souffler des joueurs. T’as des joueurs qu’il a sorti par exemple comme Bailly, qui ne peut pas jouer tous les trois jours car il est fragile musculairement ou Clauss. J’aurai aimé qu’il mette Alexis au frigo mais j’ai l’impression qu’Alexis veut jouer tout le temps, il a besoin de jouer pour être en confiance. » Eric Di Meco – Super Moscato Show – 13/10/2022L’ancien joueur de l’OM en a aussi profité pour commenter la situation instable qui règne au PSG.

« On est obligés de tenir compte ce qu’il se passe à Paris…Tu as le côté sportif : Reims les accroche, Haïfa les a accroché, même si ils ont perdu à l’arrivée, le Benfica cette semaine. Tu te rends comptes que la mayonnaise à du mal à prendre et puis il y a tout l’extra-football ! Il y a des années, on savait qu’on allait se faire taper. Là, peut-être qu’on peut les embrouiller. » Eric Di Meco – Super Moscato Show – 13/10/2022

