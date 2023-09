PSG – OM / Gigot : « On a manqué de couilles ce soir »

L’OM a totalement raté son match face au PSG et a pris une volée 4-0. Un manque de caractère, un jeu frileux et un match désastreux. Après la rencontre, Samuel Gigot s’est exprimé au micro de Prime Vidéo.

Samuel Gigot était remonté après cette humiliation reçue par l’OM. « Très compliqué ce soir, on encaisse ce premier but très tôt, on encaisse ce deuxième but un peu chanceux et notre plan est vite tombé à l’eau. Quand vous jouait un Classico avec si peu d’envie ce n’est pas possible, a déclaré le défenseur central. Il faut plus leur rentrer dedans, on les a trop respecté. On a manqué de couilles ce soir tous ensemble. On les a regardé jouer, on a pas mis d’envie. Quand on joue ce genre de match, il n’y a pas d’excuse. On les attendra au retour aussi. On voulait fermer les espaces pour qu’il ne profite pas de leur vitesse. On a une ou deux situations, on est très déçus, il va falloir gagner la semaine prochaine.»



