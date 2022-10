PSG – OM : Igor Tudor lance le classique

Présent en conférence de presse ce vendredi, Igor Tudor a lancé le classique de dimanche contre le Paris-Saint-Germain. L’entraîneur Croate de l’OM est confiant et croit à la victoire de son équipe.

À 24h de retrouver son grand rival en championnat, l’OM avance avec confiance après sa belle victoire en Ligue des Champions contre le Sporting Portugal (0-2). Une victoire dans le classique contre le PSG permettrait aux marseillais de se relancer après leur première défaite de la saison contre Ajaccio (1-2) mais aussi de revenir à hauteur des parisien au classement. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor se veut confiant avant de croiser le fer pour la première fois avec le club de la capitale.

« Je vais répondre comme je réponds toujours sur ce sujet. Il faut prendre match après match, penser à notre manière de jouer et la conséquence, ce sera les points et la position au classement. On lutte, en tant que club se battant pour l’Europe, pour être au plus haut niveau. C’est évidemment inhabituel d’avoir un club avec un budget aussi supérieur, l’histoire nous enseigne toutefois que c’est possible (de rivaliser) mais je ne me concentre pas sur ça » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (14/10/2022)

On peut peut-être les embrouiller

« Dans ce match de dimanche soir, il y a une notion supplémentaire : il y a un plein de confiance par rapport à ce qu’il s’est passé hier soir […] Il y a des mecs, il faut qu’ils soient là. Si ils ne sont pas là, c’est qu’il y a un problème. Il y a une équipe type qui se détache et il y a surtout des joueurs importants qui amènent ce punch. […] Le match contre le Sporting qui se facilite du coup ça permet à Tudor de faire souffler des joueurs. T’as des joueurs qu’il a sorti par exemple comme Bailly, qui ne peut pas jouer tous les trois jours car il est fragile musculairement ou Clauss. J’aurai aimé qu’il mette Alexis au frigo mais j’ai l’impression qu’Alexis veut jouer tout le temps, il a besoin de jouer pour être en confiance. On est obligés de tenir compte ce qu’il se passe à Paris…Tu as le côté sportif : Reims les accroche, Haïfa les a accroché, même si ils ont perdu à l’arrivée, le Benfica cette semaine. Tu te rends comptes que la mayonnaise à du mal à prendre et puis il y a tout l’extra-football ! Il y a des années, on savait qu’on allait se faire taper. Là, peut-être qu’on peut les embrouiller. » Eric Di Meco – Super Moscato Show – 13/10/2022