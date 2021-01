PSG – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Lens pour affronter le PSG lors de ce Trophée des champions. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain aura lieu à 21h à Lens. Le match sera retransmis en direct sur Canal + et Téléfoot.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Perrin, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Lirola

Milieux :

Cuisance, Kamara, Khaoui, Gueye, Rongier, Sanson

Attaquants :

Payet, Radonjic, Aké, Germain, Benedetto, Thauvin

Paris Saint-Germain

Gardiens : Navas, Rico, Randriamamy

Défenseurs : Florenzi, Bakker, Kurzawa, Pembélé, Marquinhos, Diallo, Kimpembe

Milieux : Paredes, Danilo, Herrera, Verratti, Gueye, Draxler, Sarabia

Attaquants : Kean, Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye, Rongier – Payet, Thauvin, Germain

PSG :

Navas – Pembélé, Kimpembe, Marquinhos, Bakker – Danilo, Paredes, Neymar, Verratti, Di Maria – Icardi

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Bollaert-Delelis (38 223 places).

L’Arbitre de ce PSG – OM

L’arbitre désigné pour PSG – OM ce samedi est monsieur Ruddy Buquet

La Météo

Prévision météo à Lens à 21h00 (*)

– Averses (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 48%

– Température 5°C / ressentie 4°C

– Vent : NNO 7 km/h

– Taux d’humidité : 92%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS PSG en TROPHEE DES CHAMPIONS

Victoires de l’OM : 1

Match nul : 0

Victoires PSG : 0

Déclarations d’avant-match

« Je me suis rendu compte que le Trophée des champions a plus d’importance dans d’autres pays qu’ici. Après c’est important d’avoir un titre au palmarès, surtout en France avec la domination du PSG. L’OM ne gagne plus de titres depuis que le PSG a changé la face du football français. Ce n’est pas non plus de la faute de l’OM, mais la réalité du championnat le plus déséquilibré au monde. Normalement, le PSG doit gagner toutes les coupes nationales. Le PSG doit gagner parce qu’il y a un milliard et demi d’investissements de différence entre nos deux clubs. C’est la réalité. ». » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (11/01/21)

« Ce match est un match spécial, nous jouons contre le rival marseillais. Avant un titre, gagner ce match est le plus important. La fierté est plus importante que n’importe quel titre. Nous sommes concentrés pour remporter la victoire lors de ce match » Mauricio Pochettino – Source : Conférence de presse (12/01/21)