PSG / OM : La grosse colère de Leonardo

Invité hier soir dans l’émission l’After Foot, sur RMC Sport, le dirigeant du PSG Leonardo était particulièrement remonté contre la fédération française de Football au sujet de la gestion du cas Kylian Mbappé (21 ans).

L’OM affrontera le PSG dimanche prochain. Le club francilien sera privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre. Testé positif au Covid-19 lors du rassemblement avec l’Equipe de France Kylian Mbappé ratera ce match. Invité dans l’émission l’After Foot sur RMC Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain était très remonté contre la FFF.

Personne de la fédération ne nous a appelé. — LEONARDO

« »Je trouve ça inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’on a un joueur positif, a dénoncé Leonardo. Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui. Et nous, on ne sait pas! Personne de la fédération ne nous a appelé. Personne n’a communiqué avec nous. C’est inacceptable! On a appelé Kylian nous-mêmes pour avoir l’information. Il est chez lui et maintenant c’est quoi? On gère nous? C’est incroyable! Parce que tout le monde nous fait tout le temps la morale au PSG et là c’est quoi? C’est un manque de respect. Parce que Mbappé est en équipe nationale mais c’est le PSG qui paye. On n’a parlé à personne, sauf à Mbappé »

