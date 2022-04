PSG-OM: Le mauvais pressentiment de Cheyrou

L’Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes ce dimanche, afin d’affronter le PSG dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Et pour Benoit Cheyrou, l’homme fort de ce match sera parisien…

L’ancien joueur de l‘OM Benoit Cheyrou, imagine que Mbappe soit l’homme du match face aux Marseillais ce dimanche soir dans le Clasico au Parc des Princes :

Est-ce que quelqu’un sur cette terre peut arrêter Mbappe ?– Cheyrou

« Je mise sur Kylian Mbappé qui a envie de marquer l’histoire du PSG et qui a la possibilité de finir meilleur buteur et passeur du championnat, ce qui n’est jamais arrivé. On sait très bien qu’il a des objectifs collectifs et individuels. Marquer l’histoire de ces Classiques, c’est quelque chose d’important pour lui, surtout qu’il marche sur l’eau en ce moment. Il m’impressionne par sa progression. On connaît ses qualités depuis qu’il est arrivé dans le groupe pro à Monaco : vitesse, percussion, technique, rapidité d’enchaînement… Mais, désormais, il est encore plus imprévisible. On le voit souvent partir du côté gauche pour enrouler son ballon au second poteau, mais aussi fermer son pied pour le mettre au premier poteau. Si la défense ferme le premier poteau et le second, il est capable de faire une feinte de frappe pour s’ouvrir la porte. Il y a beaucoup de variété dans son jeu, et ça crée de l’incertitude dans la tête des défenseurs. C’est grâce à cela qu’il a réussi à gonfler son nombre de passes décisives. C’est un joueur hors norme. Est-ce qu’on peut l’arrêter ? Est-ce que quelqu’un sur cette terre est capable de l’arrêter ? Je ne sais pas. » Benoit Cheyrou— Source: LFP (15/04/21)

