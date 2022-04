PSG-OM: Le Parc devrait sonner creux…

Malgré l’historique de ce match, les ultras du PSG ne devraient pas encourager leur équipe suite à une nouvelle élimination du club de la capitale en Ligue des Champions…

Stéphane Bitton, journaliste suiveur du PSG a expliqué ce qu’il devrait se passer en tribune face à l’OM ce dimanche :

Ca va être une cathédrale silencieuse– Bitton

« Ça va être une cathédrale silencieuse, ce n’est pas encore Notre Dame, mais pas très loin. Selon notre confrère du Parisien, le PSG devra faire sans le soutien de ses Ultras face à l’OM, ce qui est une sacrée surprise tout de même. On savait depuis la déroute face au Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions que les relations s’étaient gravement détériorées entre les Ultras et la direction du club, mais on n’imaginait pas forcement une grève des encouragements pour l’affiche de l’année, le match de l’année au Parc des Princes face à l’ennemi juré, l’Olympique de Marseille. Les Ultras parisiens et de nombreux supporters historiques sont sur la même longueur d’onde. Ils reprochent l’absence de changements au sein de la direction parisienne et jugent entre autre l’évolution du maillot, désormais trop éloigné de l’esprit et des couleurs parisiennes. Alors, je n’aime pas dire du mal, mais je suis un petit peu d’accord avec eux. Rendez-nous notre Paris Saint-Germain initial. Alors, on se dirige vers un boycott de ce 102e Classique par les membres du CUP et leurs sympathisants du virage d’Auteuil. Un boycott qui devrait se traduire par une absence totale de chants et d’encouragements. Une situation vraiment exceptionnelle pour un match face à l’OM. Décidément, et sans vouloir jouer les vieux cons, tout se perd. » Stéphane Bitton— Source: Le Parisien (16/04/22)

Pour Lionel Charbonnier, la victoire de l’OM enverrait un message fort à la direction Qatari :

Cette saison est morte, il n’y a plus de pardon– Charbonnier

« Cette saison est totalement ratée pour le PSG. Le PSG a un budget totalement démesuré par rapport à l’OM. Maintenant, la pilule ne passe plus. Elle ne passe plus auprès des supporters du PSG. Cette saison est morte, il n’y a plus de pardon, il n’y a plus de tout cela. Je pense que ce match est important sur trois points : une victoire donnerait une vraie bouffée d’air à l’OM, sur un plan comptable, mais surtout sur le plan émotionnel. Face à des braqueurs, des joueurs qui sont des voleurs, qui ont braqué aussi l’âme de ce club, les espoirs de ses supporters, l’OM, avec son jeu, son amour et sa grinta, peut avoir tous les français derrière eux. » Lionel Charbonnier— Source: RMC (16/04/22)