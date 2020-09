PSG – OM : Leonardo pleurniche sur l’arbitrage et aurait aimé avoir Turpin ou Buquet !

Après la défaite du PSG face à l’OM, le directeur sportif parisien, Leonardo s’est exprimé au micro de la chaîne Téléfoot…

Si c’était un match de boxe, on aurait gagné — Leonardo

« Quand il y a 14 cartons jaunes et 5 rouges, ça veut dire que le match était hors de contrôle. C’est la première chose à dire. Après, je ne vais pas défendre des comportements indéfendables. On vient de la Ligue des champions ok, mais je ne comprends pas pourquoi on n’a pas Turpin ou Buquet pour arbitrer ce match. On a un arbitre (Jérôme Brisard) qui a arbitré une finale de la Coupe de la Ligue mais il n’a pas l’expérience pour ce genre de matches. Il est encore en chemin (en progression). On a d’autres arbitres. On a perdu la tête. Je ne vais même pas commenter ce qui s’est passé. Il y a des images, on verra ce qui s’est passé. (…) Ce n’est pas pour critiquer le Championnat français mais je pense que pour un match comme ça, quand tu as deux arbitres dans l’élite, il faut que l’un des deux soit là. (…) Pour les coups, il y a des actions et réactions. Quand c’est le Paris Saint-Germain, c’est toujours pire. Je ne peux pas juger parce que je ne sais pas ce qu’il s’est passé. La morale est tout le temps contre le Paris Saint-Germain. Je pense que l’équipe a fait un bon match. Si c’était un match de boxe, on aurait gagné… On a créé on pouvait gagner mais on a perdu. Les images seront vues et jugées. »

Leonardo – source : Téléfoot /L’Equipe (13/09/2020)