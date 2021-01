PSG – OM : L’éphémère titre publié par le site officiel marseillais fait polémique… même le responsable communication est choqué!

L’OM s’est incliné 2-1 face au PSG mercredi soir lors du trophée des champions. Si Neymar a chambré sur les réseaux sociaux, c’est un titre publié sur le site officiel de l’OM qui a fait réagir les supporters marseillais…

Après la défaite 2-1 face au PSG, le site officiel de l’OM a publié un article résumant cette partie. Le titre était : « PSG – OM : Paris tient sa revanche ». Un angle qui correspond plus à un média neutre ou à celui du club parisien…

Grégoire Kopp, me responsable de la communication a rapidement réagit sur Twitter et fait modifié ce titre : « Impensable d’écrire cela ! Ça a été modifié dès qu’on l’a vu ».

Impensable d’écrire cela 😡

Ça a été modifié dès qu’on l’a vu. — Grégoire Kopp (@_GRK) January 13, 2021

Ils viennent de modifier pic.twitter.com/xi2Zdx5gpk — ADN 🇲🇦 (@ADN__28) January 13, 2021

Jacques-Henri Eyraud avait expliqué dans le Shack Talk en fin d’année dernière pour quelle raison il y avait de moins en moins de marseillais dans le club. Des paroles qui raisonnent d’avantagent après ce genre d’erreur…

« Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C’est un danger et c’est un risque. Après une série de défaites, j’ai vu que les visages se refermaient, les dépressions étaient proches. En termes de productivité l’impact d’une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs étaient forts et cela, ça ne va pas » Jacques-Henri Eyraud – Source : Shack Talk (17/12/20)