PSG – OM : Les mots forts de Thierry Henry après le Clasico !

Consultant pour Prime Vidéo, Thierry Henry a donné son ressenti sur la rencontre entre l’OM et le PSG. L’ancienne légende d’Arsenal s’est ennuyé devant la rencontre.

L’Olympique de Marseille a perdu son Clasico face au PSG ce dimanche soir au Parc des Princes. Une défaite 2-1 qui aurait pu terminer sur un match nul si le but de Saliba n’avait pas été refusé après le coup-franc de Payet.

Dans l’analyse de la rencontre : peu d’actions des deux côtés et beaucoup de phases de jeu basées sur une possession stérile des Marseillais voire même des Parisiens. Thierry Henry, consultant sur Prime Vidéo a apporté son analyse. L’ancien attaquant s’est ennuyé devant la rencontre entre les deux premiers de Ligue 1.

« Je vais rester sur le mot que j’ai employé sur les 30 premières minutes : soporifique. Sur le terrain, dans la tribune, les Marseillais… Je ne sais pas qu’elle était l’intention exactement mais encore une fois on a parlé de ce match de jeudi (face au PAOK, qualification en demi-finale de Conférence League, ndlr) mais Paris n’a pas emballé le match non plus. C’était vraiment un match qui ne restera pas dans les annales. Marquinhos a bien résumé en tant que capitaine : il fallait gagner peu importe la manière. C’est toujours ce que l’on dit quand on gagne un match face à un rival. » Thierry Henry – Source : Prime Vidéo (17/04/22)

🗣️ Thierry Henry – « Un match soporifique… »

Êtes-vous d’accord avec l’analyse de notre consultant ? #PSGOM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/XFAv4PyVPm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 17, 2022

La cuisse change la trajectoire du ballon — Longoria

Toujours au micro de Prime Vidéo, le président Pablo Longoria a surtout râlé contre les décisions d’arbitrage… Thierry Henry était d’ailleurs d’accord avec l’homme fort de l’OM : il n’y avait pas pénalty sur le coude de Valentin Rongier.

« Je suis surpris de beaucoup de décisions. On a vu le contrôle des deux équipes, c’était un match de possession de ballon. Je suis surpris, on peut parler du penalty mais on doit parler de football. Ce n’est pas normal de siffler penalty quand cela touche la cuisse avant. Le comité doit être clair, c’est la règle. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste, la position est involontaire, quand cela touche la cuisse, la VAR sert à ça, à voir que ce n’est pas penalty. C’est impossible d’avoir ça. Il y a quand même du temps pour envoyer la bonne image à l’arbitre, il faut respecter le football. La cuisse change la trajectoire du ballon… Le hors jeu de Saliba, ok c’est calculé ce n’est pas pareil. (…) C’était un match de contrôle des deux équipes au milieu de terrain. C’est un match avec peu d’occasions, ça se joue sur des détails, dommage que cela se joue avec la technologie. Je peux être critique sur mon équipe (sur le manque d’occasion) mais perdre comme ça… » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (17/04/2021)