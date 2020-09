PSG – OM : Les probable titulaires marseillais face à Paris?

L’OM va affronter le PSG ce dimanche pour son second match de la saison… Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ?

L’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche à Paris pour son second match de la saison. Censés démarrer le championnat face à l’ASSE le 23 août, les Olympiens ont dû annuler la rencontre à cause de nombreux cas de COVID-19 au sein de l’effectif. Un nouveau protocole a sauvé le clasico qui devrait donc bien se jouer ce soir, au Parc des Princes.

DEUX ABSENTS IMPORTANTS…

André Villas-Boas devra cependant faire sans deux joueurs importants de son effectif : Morgan Sanson et Bouna Sarr. Les deux joueurs sont indisponibles à cause de soucis physiques et n’auraient pas pu s’entraîner convenablement cette semaine.

Mandanda devrait naturellement occuper sa place dans les buts. Devant lui, une paire solide Caleta-Car / Alvaro va tenter de le défendre. Dans les couloirs, en l’absence de Sarr, c’est Sakai qui occupera le côté droit. A gauche, Amavi sera aligné par AVB qui a affirmé en conférence de presse que Nagatomo était trop juste physiquement.

Devant la défense, Kamara occupera le poste de sentinelle, juste devant un duo Rongier – Strootman en l’absence de Morgan Sanson. A la droite de l’attaque, Thauvin sera aligné après son excellent match face à Brest. Payet, à gauche, fera son retour et jouera ses premières minutes de la saison. Benedetto devrait être seul en pointe.

Le onze probable de l’OM face à PARIS

Mandanda – Sakai Caleta-Car Alvaro Amavi – Kamara, Rongier, Strootman – Thauvin Benedetto Payet