PSG OM : Les sanctions sont tombées ! Amavi prend plus de matchs de suspension que Neymar et Paredes !

La LFP vient de publier les sanctions suite aux échauffourées lors du match PSG OM (0-1) de dimanche dernier. Jordan Amavi et Benedetto ont été sanctionnés. Le latéral gauche marseillais a étonnamment été écopé de plus de matchs de suspension que les parisiens Neymar et Parades…

Voici les sanctions publiées sur le site de la LFP :

Six matchs de suspension : Layvin KURZAWA (Paris Saint-Germain)

Trois matchs de suspension : Jordan AMAVI (Olympique de Marseille)

Trois matchs de suspension dont un match avec sursis : NEYMAR JR (Paris Saint-Germain), Leandro PAREDES (Paris Saint-Germain)

L’attaquant de l’OM Darion benedetto a quant à lui écopé d’un match de suspension.