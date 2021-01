PSG – OM : Les supporters marseillais mettent encore le feu lors du départ du bus olympien !

L’Olympique de Marseille affronte le PSG ce mercredi soir à Lens à l’occasion du trophée des Champions. Des supporters de l’OM étaient déjà présent à l’arrivée des joueurs et du staff hier soir. Ils entaient encore là aujourd’hui pour le départ du bus olympien… A voir en images ci-dessous.

A lire aussi Mercato OM : Longoria dit non à Diego Costa !

A lire aussi : PSG – OM : A quelle heure ? Sur quelles chaînes TV ?

Grosse ambiance avant PSG – OM où des supporters de l’OM ont accompagné le départ du bus des joueurs et du staff marseillais ce mercredi. Une vingtaine de supporters ont ainsi craqué des fumigènes et scandé des chants autour de l’Olympique de Marseille et du rival parisien. A voir en images ci-dessus.