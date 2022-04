PSG – OM : Longoria en colère contre la décision du penalty !

Après la défaite de l’OM 2-1 face au PSG, le président Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Prime Vidéo. Ce dernier ne s’est pas remis de la décision de l’arbitre qui a donné un penalty litigieux aux parisiens…

Après consultation de la VAR, l’arbitre a sifflé un penalty pour une matin de Valentin Rongier. Pourtant, le latéral droit a vu le ballon d’abord touché sa cuisse avant d’heurter son bras, ce qui selon la règle ne devrait pas être sifflé.

La cuisse change la trajectoire du ballon — Longoria

« Je suis surpris de beaucoup de décisions. On a vu le contrôle des deux équipes, c’était un match de possession de ballon. Je suis surpris, on peut parler du penalty mais on doit parler de football. Ce n’est pas normal de siffler penalty quand cela touche la cuisse avant. Le comité doit être clair, c’est la règle. C’est une décision difficile à accepter. Je suis un puriste, la position est involontaire, quand cela touche la cuisse, la VAR sert à ça, à voir que ce n’est pas penalty. C’est impossible d’avoir ça. Il y a quand même du temps pour envoyer la bonne image à l’arbitre, il faut respecter le football. La cuisse change la trajectoire du ballon… Le hors jeu de Saliba, ok c’est calculé ce n’est pas pareil. (…) C’était un match de contrôle des deux équipes au milieu de terrain. C’est un match avec peu d’occasions, ça se joue sur des détails, dommage que cela se joue avec la technologie. Je peux être critique sur mon équipe (sur le manque d’occasion) mais perdre comme ça… » Pablo Longoria – source : Prime Vidéo (17/04/2021)