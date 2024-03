PSG, OM, LOSC… les 3 tirages complets (Champions, Europa et Conférence)

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Les trois clubs français qualifiés pour les quarts de finale des trois Coupes d’Europe sont fixés. Le PSG va retrouver le FC Barcelone, l’OM affrontera Benfica et enfin le LOSC prend du lourd avec Aston Villa.

Voici les tirages complets des trois coupes d’Europe.

Le tirage au sort complet de la Ligue des Champions

Quarts de finale (9-10 et 16-17 avril)

Arsenal (ANG) – Bayern Munich (ALL)

Atlético de Madrid (ESP) – Borussia Dortmund (ALL)

Real Madrid (ESP) – Manchester City (ANG)

Paris-SG – FC Barcelone (ESP)

Demi-finales (30 avril-1er mai et 7-8 mai)

Atlético de Madrid ou Borussia Dortmund – Paris-SG ou FC Barcelone

Arsenal ou Bayern Munich – Real Madrid ou Manchester City

⭐️ Voici le tableau final de la Ligue des Champions 2023/2024 ! S’il bat le FC Barcelone, le PSG affrontera le vainqueur de Atlético – Dortmund en demi-finale ⚡️ Quelle sera l’affiche de la finale selon vous ? #UCLDraw #UCL pic.twitter.com/nRtU1Ra78J — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 15, 2024

Le tirage au sort complet de la Ligue Europa

Quarts de finale (11 et 18 avril)

AC Milan (ITA) – AS Rome (ITA)

Liverpool (ANG) – Atalanta Bergame (ITA)

Bayer Leverkusen (ALL) – West Ham (ANG)

Benfica (POR) – OM

Demi-finales (2 et 9 mai)

Benfica ou OM – Liverpool ou Atalanta Bergame

AC Milan ou AS Rome – Bayer Leverkusen ou West Ham.

OFFICIEL✅ Le tirage au sort complet des 𝗱𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 de la Ligue Europa. 🇪🇺 pic.twitter.com/DWERxOl96N — PFC (@PassionFootClub) March 15, 2024

Le tirage au sort complet de la Conférence League

Club Bruges – PAOK Salonique

Olympiakos – Fenerbahçe

Aston Villa – Lille

Viktoria Plzen – Fiorentina