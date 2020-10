PSG / OM : « C’est un scandale, une décision de corrompus, ils n’ont pas voulu suspendre leur petite starlette Neymar »

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict dans l’affaire Neymar – Alvaro. Faute de preuves tangibles et formelles concernant les supposés propos racistes qu’aurait tenu l’olympien à l’encontre du joueur du PSG, aucune sanction n’a finalement été prise. Le consultant de RMC Sport Jonatan MacHardy a donné son sentiment ce verdict

Sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot, Jonatan MacHardy a donné son sentiment sur le verdict de la commission de discipline de la LFP concernant l’affaire Neymar / Alvaro.

Marseille avait des vrais preuves concernant Sakai

» Je suis outré par cette décision. D’un côté tu as l’OM a a bien fait les choses d’un point de vu mal. Hiroki Sakai s’est plein ans le vestiaire en fin de match et le club a d’abord vérifié avant de sortir les images. Et de l’autre côté tu as la chouineuse Neymar qui a fait un scandale sur les réseaux sociaux. Il avait d’ailleurs déjà crié au loup quand il était au brésil en accusant un entraineur d’avoir tenu des propos raciste avant de se rétracter en expliquant qu’il avait mal compris. Il y a as donc un antécédent et je trouve ca dégueulasse. Il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. C’était évidement que la petite starlette de la Ligue 1 n’allait pas prendre 10 matchs. Marseille avait des vrais preuves concernant Sakai. On a fait tout une histoire pour Neymar mais Sakai tout le monde s’en fou ! C’est un scandale c’est une décision de corrompus ils n’ont simplement pas voulu suspendre leur petite stars… » Jonatan MacHardy – Source RMC Sport (30/10/2020)