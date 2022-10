PSG – OM : Mauvaise nouvelle pour l’OM !

Plusieurs joueurs sont incertains pour le match entre l’OM et le PSG qui aura lieu ce dimanche au Parc des Princes. Finalement, Christophe Galtier pourrait compter sur Messi et Mbappé…

Pour cette rencontre importante de Ligue 1, les Marseillais semblent prêts physiquement. Jonathan Clauss est revenu de blessure et n’a pris aucun risque ce mercredi. Guendouzi a marché sur l’eau malgré son coup reçu la semaine dernière au Vélodrome contre le Sporting. Il ne reste que Kolasinac qui sera incertain pour ce match.

Côté parisien, c’est plus compliqué ! Sergio Ramos a pris un carton rouge et sera donc absent pour cette rencontre. Nuno Mendes et Presnel Kimpembe ne devraient pas faire leur retour. Lionel Messi a ressenti des douleurs au mollet mais il a fait son retour à l’entrainement. Reste à savoir si le joueur et son entraineur vont prendre le risque en vue de la Coupe du Monde. En conférence de presse ce vendredi, Galtier s’est montré confiant : « Leo s’est entraîné ce matin (vendredi), il a fait la totalité de la séance. On va attendre demain (samedi) matin. À l’instant où je vous parle, oui, Leo est opérationnel. » Mbappé devrait être lui aussi apte pour ce match.

A LIRE AUSSI : OM : Harit a envoyé Payet sur le banc !

Ce mardi en Ligue des Champions, le PSG affrontait Benfica. Durant ce match qui s’est soldée par un 1-1 face au club portugais, Kylian Mbappé avait reçu un coup à la cheville. Sorti sur blessure, l’international français ne semblait pas totalement remis. D’après L’Equipe, l’attaquant natif de Bondy ressentait toujours des douleurs ce mercredi ce qui pourrait remettre en cause sa présence lors du Clasico face à l’OM qui aura lieu ce dimanche.

Sorti touché à une cheville mardi soir face à Benfica (1-1) au Parc des Princes, Kylian Mbappé avait encore quelques douleurs ce mercredi. https://t.co/3GV0jO8pkC pic.twitter.com/602zroBbDw — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 12, 2022

Galtier avait fait le point sur les blessures

« Leo a senti une gêne au mollet lors du premier match de la confrontation contre le Benfica. On pensait, et lui aussi pensait pouvoir participer au match de mardi. Finalement c’est encore limite, a estimé l’entraîneur du club de la capitale ce lundi. Il y a eu très peu de délais, six jours, entre les deux matchs et c’est un mollet. (…) Mbappé? Cela va beaucoup mieux, il est très confiant mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s’abstenir » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (10/10/2022)