PSG – OM / Mbemba : « On a loupé notre match! »

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la défaite de l’OM au Parc des Princes face au PSG, Chancel Mbemba a affiché son envie de gagner et de ne rien lâcher !

La bataille n’est pas terminée

« On savait que cela aller être difficile, mais on a loupé notre match. On a concédé trop d’occasions. C’est dommage, il y a eu aussi un manque de précision devant. On rate et face à Messi, Neymar ce n’est pas facile. On a loupé on a subi. (…) On est venu pour gagner, il fallait mouiller le maillot car c’est un match important, on devait prendre les 3 points, mais on a loupé notre match. J’ai joué 8 ou 10 en Afrique, donc je regarde toujours le premier mouvement de l’attaquant. Un gros match ? Merci, on va continuer à travailler, pour gagner le prochain match. La bataille n’est pas terminée. » Chancel Mbemba – source : Prime Vidéo (16/10/2022)