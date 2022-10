PSG – OM : Micoud s’emporte contre la VAR et l’arbitrage de Turpin !

L’OM s’est incliné 1-0 au parc des Princes face au PSG. Si les joueurs parisiens ont eu les plus grosses occasions de la rencontre, les joueurs olympiens peuvent être frustrés par l’arbitrage de Monsieur Turpin, pour Johan Micoud deux penaltys ont été oublié surtout par la VAR.

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Johan Micoud a pointé du doigt la faute de main de Mukiele mais plus encore la faute de Bernat sur Clauss qui peut être considéré comme un tournant de la rencontre.

Si c’est penalty plus carton rouge cela inverse le match

« Je ne suis pas trop d’accord sur les centres ou le défenseur est à 2 mètres et ça lui tape dessus, c’est difficile et beaucoup sont sifflés. Mais là, c’est quand même une frappe qui part vers le but. De plus Mukiele n’a pas les mains collées au corp, même si je pense que c’est compliqué de faire autrement. Cela reste une frappe qui part vers le but. J’ai l’impression que cela n’a pas été vérifié ou trop rapidement par la VAR. On parle de ce penalty, mais on peut aussi parler de l’autre (…) Faut que l’on explique la faute non sifflée sur Clauss. Comment le joueur qui se retrouve face à Donnarumma, Bernat l’attrape et il tourne d’un quart voire de moitié son corp, après il l’a joue pour finir son action, il aurait pu tomber et ne pas l’a jouer. Ok pour Monsieur Turpin cela va vite, mais comment dans la VAR avec les ralentis, tout le monde voit que Bernat lui attrape le torse, lui tire le maillot et le retourne. Comment cela ne peut pas alerter monsieur Turpin, pour aller voir l’image. C’est incroyable de voir ça. (…) En plus, tu vas contre le mec qui est sur le terrain et qui joue le jeu d’aller au bout de son action et de ne pas tricher. Si c’est penalty plus carton rouge cela inverse le match.» Johan Micoud – source : L’Equipe du soir (16/10/2022)