PSG – OM : Neymar vs Alvaro, la polémique Thauvin / Mbappé et les dernières infos mercato (Milik…)

Retrouvez le replay du dernier Débat Foot Marseille ce jeudi 14 janvier 2021, avec Bastien Muñez (ex aventurier Koh Lanta), Jean Charles de Bono (ancien joueur de l’OM et consultant Football Club de Marseille) et Benjamin Courmes (journaliste FCM)

Au Programme de ce Débat Foot Marseille :

Le décrassage PSG – OM (2-1)

L’analyse à froid /Fait du match / Man and Merguez of the match

La polémique Thauvin-Mbappé

Le chambrage de Neymar / Alvaro

Les paris FCM

L’avant match OM Nimes

L’enjeu / Quel onze ? / Les matchs des concurrents

Actu Mercato

Milik toujours prioritaire

Slimani débarque à Lyon gratuitement, cela aurait été un bon coup pour l’OM ?

Fosu Mensha s’engager à Leverkusen