PSG – OM : « On ne se doutait pas qu’il y allait avoir autant de monde, ni un feu d’artifices ! »

Valentin, photographe passé par l’OM a participé au dernier Débat Faq Marseille avec Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane. Il nous raconte les coulisses du retour à Marseille après la victoire face au PSG…

Vous avez certainement vu cette photo sur les réseaux sociaux après la victoire de l’OM face au PSG en début de saison. Valentin, photographe pour le club marseillais à ce moment-là nous raconte le retour du Parc des Princes avec les joueurs.

les supporters voient l’avion et ça commence à péter alors que l’on n’a même pas atterri — VALENTIN

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Florian Thauvin (@flotov)

« Là l’histoire, c’est que l’on rentre tard de Paris, après l’effervescence dans le vestiaire. Quand on est dans le bus pour aller à l’aéroport, on voit des vidéos des supporters qui étaient arrivés à Marignagne et là on se dit : ah ouais ! Mais je me disais que ce n’était pas si important que ça, qu’il n’y allait pas avoir autant de monde, ni des feux d’artifices ! Quand on arrive, les supporters voient l’avion et ça commence à péter alors que l’on n’a même pas atterri. (…) Ils étaient touis en train de faire des story en sortant de l’avion. On voit Thauvin là qui a encore son téléphone à la main. Et je leur dis : les gars, c’est moi qu’il faut regarder ! Alvaro a pris une photo, Pipa aussi… Thauvin aussi en voulait une, il se met comme ça et BAM, c’est cette photo, pile au moment où il y avait le feu d’artifices. » Valentin, photographe passé par l’OM – Source : Débat Faq Marseille

Pour voir ou revoir en intégralité le Débat Faq Marseille :