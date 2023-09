PSG – OM / Pau Lopez : « On ne peut pas être plus bas »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a coulé face au PSG et a pris une volée 4-0. Un manque de caractère, un jeu frileux et un match désastreux. Après la rencontre, Pau Lopez s’est exprimé au micro de Free.

Pau Lopez a tenté d’expliqué cette humiliation reçue par l’OM. « On ne peut pas être plus bas. L’ancien coach est parti, un nouveau coach va arriver. Je suis sûr que l’on va faire une bonne saison. Aujourd’hui il a manqué de tout, le caractère, c’est un Classico, on a joué un match amical. Je suis fier de ce que l’on a fait à Amsterdam mais aujourd’hui c’est un match catastrophe… »



Un nouveau coach va arriver