PSG – OM : Pochettino tente de renouer avec ses supporters…

Alors que le torchon brûle entre les supporters du PSG et le club, ils devraient être silencieux face à l’OM au Parc des Princes ce dimanche. Pochettino tente de renouer le lien pour avoir leur soutien…

Ces derniers jours, la tendance semble se confirmer : les supporters du PSG ne feront pas de bruit au Parc des Princes ce dimanche face à l’OM. Stéphane Bitton, journaliste suiveur du PSG a expliqué ce qu’il devrait se passer en tribune lors de ce Clasico.

Ca va être une cathédrale silencieuse– Bitton

« Ça va être une cathédrale silencieuse, ce n’est pas encore Notre Dame, mais pas très loin. Selon notre confrère du Parisien, le PSG devra faire sans le soutien de ses Ultras face à l’OM, ce qui est une sacrée surprise tout de même. On savait depuis la déroute face au Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions que les relations s’étaient gravement détériorées entre les Ultras et la direction du club, mais on n’imaginait pas forcement une grève des encouragements pour l’affiche de l’année, le match de l’année au Parc des Princes face à l’ennemi juré, l’Olympique de Marseille. Les Ultras parisiens et de nombreux supporters historiques sont sur la même longueur d’onde. Ils reprochent l’absence de changements au sein de la direction parisienne et jugent entre autre l’évolution du maillot, désormais trop éloigné de l’esprit et des couleurs parisiennes. Alors, je n’aime pas dire du mal, mais je suis un petit peu d’accord avec eux. Rendez-nous notre Paris Saint-Germain initial. Alors, on se dirige vers un boycott de ce 102e Classique par les membres du CUP et leurs sympathisants du virage d’Auteuil. Un boycott qui devrait se traduire par une absence totale de chants et d’encouragements. Une situation vraiment exceptionnelle pour un match face à l’OM. Décidément, et sans vouloir jouer les vieux cons, tout se perd. » Stéphane Bitton— Source: Le Parisien (16/04/22)

J’aimerais que, pendant les matches, ils soutiennent l’équipe et laissent les divergences pour avant ou après le match — Pochettino

En conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenté de renouer le lien avec les supporters. Il leur réclame notamment des encouragements. Il leur propose même de se faire entendre sur « les divergences » avant ou après le match… Pas sûr que les supporters parisiens entendent cela de la bonne oreille.