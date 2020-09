PSG – OM relancé grâce aux réseaux sociaux ou à la frustration du Covid ?

Extrait de Marseille Champions Podcast. La bande à Mourad Aerts revient sur la victoire de l’OM face au PSG. Un succès fêté comme il se doit dans toutes les rues de la ville jusqu’à l’aéroport, au retour des Olympiens de la capitale. Mais pourquoi tant de joie pour une victoire ?

Les Marseillais étaient fous de joie après la victoire au Parc des Princes (1-0), dimanche 13 septembre. Des scènes de liesse ont eu lieu dans toute la ville et ce jusqu’à l’arrivée des joueurs à l’aéroport dans la nuit. Une fête rapidement devenue extravagante mais qui a son explication. Selon Nico, ces scènes de liesse excessives sont dues au contexte (déconfinement). Pour Mourad, les réseaux sociaux seraient à l’origine de ce vacarme.

Les supporters n’en pouvaient plus

« Il faut mettre cette victoire en perspective avec le contexte. Le public marseillais n’est plus allé au stade depuis le mois de mars. Les supporters n’en pouvaient plus. On avait plus l’impression que c’était la première victoire collective depuis le déconfinement. C’était le soulagement de toute une frustration à la fois sportive et puis aussi sociale. »

Nico @Commeellevient – Source : Marseille Champions Podcast 23/09/20

Des célébrations démentielles pour PSG – OM

« Moi, je voulais mettre en avant les réseaux sociaux. J’ai l’impression qu’ils ont transformé cette rivalité face au PSG, qui l’ont réveillée, revivifiée. Les joueurs ont eu leur part de responsabilité aussi. Mais ça a été fait de manière organique. Cela n’a pas été téléguidé pour des intérêts marketing. Naturellement sur les réseaux, cette culture du chambrage, de se moquer de la défaite des autres, a revivifié la rivalité contre le PSG, lui a offert des nouveaux adeptes. Je pense que les réseaux ont revitalisé ce Classique. »

Mourad Aerts – Source : Marseille Champions Project 23/09/20