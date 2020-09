PSG – OM : Tuchel annonce des retours importants côté parisien !

A quelques heures du match entre l’OM et le PSG, Thomas Tuchel a annoncé qu’il y aurait des retours importants dans le groupe parisien.

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affrontera le PSG pour le classique de Ligue 1. Une rencontre qui devrait être un peu spéciale avec les nombreux absents côté parisiens à cause du COVID-19.

Navas, Neymar, Paredes et Di Maria de retour

Ce samedi, Thomas Tuchel a assuré que certains de ses éléments seraient de retour. « Keylor Navas, Neymar, Paredes et Di Maria reviennent dans le groupe, ce n’est pas le cas de Marquinhos, Icardi et Mbappé. Ceux qui sont de retour, si je leur demande, ils voudront jouer, mais je verrai demain s’ils débutent. Il ne faut pas attendre trop longtemps. S’il n’y a pas de risque, on essayera »