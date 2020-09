PSG – OM : Tuchel obligé de bricoler un onze inédit… un U19 à la pointe de l’attaque ?

Ce lundi, la FFF nous indiquait que Kylian Mbappé était positif au Covid-19. Une solution en moins pour Thomas Tuchel, dans l’optique des matchs face à Lens (jeudi) et l’OM (dimanche), qui voit son secteur offensif décimé par ce virus.

Le PSG voit son effectif lourdement impacté par le coronavirus. Après Neymar, Paredes, Navas, Icardi, Di Maria et Marquinhos, voici un septième joueur contaminé. Et ce n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Kylian Mbappé. Un vrai casse tête pour leur entraîneur, Thomas Tuchel, qui devra composer a priori sans ces sept joueurs jeudi à Lens. Concernant le clasico, le directeur sportif du club, Leonardo, espère pouvoir en récupérer quelques-uns d’entre eux mais le pari semble compliqué. De ce fait, avec un secteur offensif très décimé, Thomas Tuchel pourrait faire appel à un jeune titi parisien à la pointe de l’attaque…

Arnaud Kalimuendo (18 ans) titulaire dimanche ?

Voilà à quoi pourrait ressembler le 11 du PSG contre Lens ⬇️ Icardi et Mbappé positifs à la Covid-19, la pointe pourrait être tenue par Jesé ou Kalimuendo ⚽️ pic.twitter.com/XSCDQw7SkJ — Late Football Club (@LateFootClub) September 7, 2020

Et si Arnaud Kalimuendo, attaquant des U19 du PSG, affrontait l’OM ce dimanche ? C’est en tout cas une suggestion évoquée dans le Late Football Club, ce lundi. Les consultants de la chaine ont établi l’équipe probable des Parisiens contre Lens, ce jeudi, qui pourrait être reconduite face aux olympiens le match suivant. Et le jeune attaquant international est cité à la pointe de l’attaque. Tuchel pourrait se reposer sur un autre buteur, Jesé Rodriguez. Mais l’Espagnol semble ne plus faire partie des plans de l’ancien coach du BVB. A noter que Rico pourrait être qualifié et prendre la place de gardien, le retour de Choupo Moting est lui aussi évoqué…