PSG – OM : Tuchel prêt à aligner la même équipe bis qui a perdu à Lens ? Coup de bluff ?

Le PSG s’est incliné à Lens jeudi soir à l’occasion du match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. Tuchel avait aligné une équipe bis avec plusieurs jeunes et habituels remplaçants. Il pourrait la reconduire face à l’OM dimanche…

Même si le PSG aura l’occasion d’aligner Neymar, Di Maria ou encore Paredes, le coach parisien hésite à lancer ses joueurs sans rythme. Il n’écarte par la possibilité de faire jouer le même onze qui s’est incliné 1-0 à Lens. Seul le gardien remplaçant Rico pourrait faire son retour. Coup de bluff ?

« S’il faut rejouer avec la même équipe contre Marseille on le fera. On ne peut rien faire qu’attendre. Si c’est possible quelques joueurs joueront, mais ce serait avec un entraînement. Qu’attendre de ce joueur alors ? On peut donner des minutes mais si par exemple Neymar ou Di Maria jouent, ce sera avec un entraînement et après deux semaines sans entraînement. Je n’attends pas trop d’eux. Et puis c’est toujours risqué. On doit parler avec le médecin, les joueurs. Vis-à-vis du coronavirus on ne prendra aucun risque. Physiquement, qui fait ça ? Normalement ça n’arrive pas. Mais c’est sûr que jouer avec des jeunes contre Marseille ce n’est pas facile non plus… On va parler de ça et se décider. Mais jouer encore avec de jeunes joueurs contre l’OM, dans un match à la maison, ce n’est pas facile. Je ne suis pas inquiet mais réaliste»

Thomas Tuchel – source : Conférence de presse (10/09/2020)