PSG OM : Tuchel trouve le moyen de se plaindre des sanctions contre ses joueurs !

L’entraineur du PSG a donné son sentiment sur les sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP suite au match PSG – OM (0-1) dimanche dernier.

Au terme de la rencontre en retard de la 1ère journée de Ligue 1 Metz -PSG (0-1) hier soir, l’entraineur du Paris Saint Germain a évoqué les sanctions infligées à ses joueurs suite au Clasico PSG – OM de dimanche dernier.

je suis très surpris — Tuchel

C’est mieux que je ne dise pas trop ce que je pense, car je veux être sur le banc au prochain match. Je n’ai jamais vu un joueur ayant pris deux cartons jaunes(Paredes) être suspendu pour deux matches (plus un avec sursis), donc, je suis très surpris. Et Di Maria convoqué ? O.K., bon, je suis très surpris aussi qu’il doive venir s’expliquer. Je n’espérais rien, alors j’accepte les sanctions… » Tuchel – Conference de presse 1702/2020

A lire aussi : OM : « À chaque fois que j’ai joué contre lui, Neymar provoque, il insulte »

Les sanctions publiées sur le site de la LFP suite au match PSG – OM (0-1) :

Six matchs de suspension : Layvin KURZAWA (Paris Saint-Germain)

Trois matchs de suspension : Jordan AMAVI (Olympique de Marseille)

Trois matchs de suspension dont un match avec sursis : NEYMAR JR (Paris Saint-Germain), Leandro PAREDES (Paris Saint-Germain)

L’attaquant de l’Olympique de Marseille Dario Benedetto a quant à lui écopé d’un match de suspension.