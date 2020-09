PSG/OM ? « Un des matches les plus importants de la saison » pour ce cadre parisien !

L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain ce soir au Parc des Princes. Un match que veulent à tout prix gagner les joueurs parisiens…

Presnel Kimpembe a ainsi expliqué en conférence de presse, hier après-midi, qu’il s’agissait de l’un des matches de l’année pour lui.

On sera prêts et j’espère que eux aussi le seront

« On n’a pas besoin de ça pour être motivés. On connaît l’importance d’un tel match. On sera prêts et j’espère que eux aussi le seront. (…) Pour moi, c’est l’un des matches les plus importants de la saison. C’est un Classico, et pour un Titi comme moi, ça a une saveur particulière. Ça me tient à cœur de jouer un Classico. Pour l’équipe aussi je pense. Si les Marseillais peuvent y croire ? Ils peuvent croire ce qu’ils veulent, mais on est le PSG, une grande équipe, avec de grands joueurs malgré les absences de certains. »

Presnel Kimpembe – Source : Conférence de presse

Une manière de rappeler à tout le monde que cette rencontre n’est jamais anodine pour les stars du club de la capitale. Gagner ce match leur permet en effet de garder le contact avec leurs supporters historiques…