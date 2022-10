PSG – OM : Veretout affiche sa frustration !

Interrogé au micro de Prime Vidéo après la défaite de l’OM au Parc des Princes face au PSG, Jordan Veretout était frustré car il y avait la place de marquer ce soir…

C’est frustrant de perdre, sur des gros matches comme ça les détails font la différence. Il faut pas lâcher, on n’a pas démérité, on est allé les chercher, on a pris des risques, ils ont eu des occasions mais nous aussi, on aurait pu marquer ce soir. On va bien se reposer et bien travailler pour Lens… On voulait les chercher haut pour les mettre en difficulté, on a récupéré des ballons hauts. Après à 10 c’est compliqué. Faut rien lâché même si on est frustrés ce soir. » Jordan Veretout – source : Prime Vidéo (16/10/2022)