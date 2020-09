PSG vs OM – Di Meco : « Marseille va avoir une saison compliquée »

Dans l’émission « Top of the Foot » sur les ondes de RMC Sport, l’ancien olympien Eric Di Meco est revenu sur la victoire de l’Olympique de Marseille contre le PSG au Parc des Princes ce dimanche soir (0-1) à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1.

L’ancien défenseur. emblématique de l’OM, Eric Di Meco a donné son sentiment sur la victoire des marseillais à Paris ce dimanche soir :

A lire aussi : PSG – OM (0-1) : Quand Amavi met le feu avec ses coéquipiers dans le vestiaire et publie les images !!!

« Il n’y a pas d’enseignement à tirer de ce match là. L’OM va avoir une saison compliquée avec la Ligue de champions et des matchs à jouer tous les trois jours au mois d’octobre. Je suis inquiet pour cette période là car je ne sais pas si l’OM aura la profondeur de banc pour pouvoir gérer ces deux compétitions en même temps. Ce match là fait du bien sur le plan comptable. Il y a maintenant un enchainement de trois matchs à domicile et ils ont les moyens d’engranger pas mal de points avant la Ligue ds champions. Ce qui m’a plus c’est état d’esprit. L’équipe qui a pété les plombs sur le chambrage de Payet c’est Paris. Ils ont voulu régler leurs comptes en dehors du jeu alors qu’ils auraient pu le faire en jouant. Payet les a fait sortir du match. Il y a a eu des valeurs de combat, et de solidarité, bravo, maintenant dans le jeu pour faire une grosse saison il va falloir faire plus qu’hier soir. » Eric di Meco – Source RMC Sport