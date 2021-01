PSG vs OM : Neymar chambre Alvaro, la réponse du tac au tac de l’espagnol…

Neymar semblait très content d’avoir remporté ce trophée des champions face à l’OM ce mercredi soir. Le brésilien en a fait des tonnes après avoir marqué le penalty, il a continué sur les réseaux sociaux…

Les chambrage des joueurs via les réseaux sociaux est une tendance. Après la réponse de Neymar à Payet via un Gif posté sur Instagram, le brésilien a chambré Alvaro via Twitter. Le défenseur espagnol lui a répondu du tac au tac. ça ne vole pas très haut tout ça…