Puel savoure sa victoire contre l’OM : « Ce n’est pas anecdotique »

Claude Puel est revenu sur la passe de 3 réalisée par ses joueurs hier. L’entraineur des Verts se dit tout simplement heureux.

Ce jeudi 17 septembre, en match en retard de la 1ere journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est imposée (2-0) sur le terrain de l’Olympique de Marseille. Les Verts ont fait la différence grâce à Romain Hamouma, à la 4e minute, et Denis Bouanga, dans le dernier quart d’heure de jeu. Une victoire méritée tant le plan de jeu imposé par Claude Puel a été respecté. Avec cette troisième victoire en autant de matches, les Stéphanois prennent les commandes du championnat. À la plus grande joie de leur entraineur.

Les Verts sont seuls leader de Ligue 1

« Je suis heureux pour ces gamins, pour cette bande encadrée par des joueurs d’expérience. Ils sont récompensés. Certains ont débuté en Ligue 1 ce soir (ce jeudi), en plus. On a très bien entamé ce match en marquant un superbe but. On a eu des situations pour marquer ce deuxième but puis la sortie de Mathieu (Debuchy) nous a un peu déboussolés, on a manqué de sérénité, on a perdu des ballons bêtes. On a un peu remis les Marseillais dans le match. On est chanceux de ne pas concéder l’égalisation, on a tout donné et au courage on a doublé la mise. C’était un match vivant. Trois victoires, trois clean-sheet, ce n’est pas anecdotique. C’est une équipe qui vit, et ça m’intéresse. »

Claude Puel – Source : Conférence d’après match 17/09/20