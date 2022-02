Qarabag – OM : L’entraineur azerbaïdjanais prévient les marseillais !

Avant le match retour entre Qarabag et l’OM demain, le coach Gurban Gurbanov était en conférence de presse ce matin (heure française). Ce dernier est revenu sur la préparation de la rencontre et sur le niveau des marseillais.

Auteur d’un bon match au Vélodrome (3-1), Qarabag doit remonter 2 buts face à l’OM demain. Le coach Gurban Gurbanov va tenter sa chance par le jeu et donc l’attaque. L’OM est prévenu, ça va jouer !

Cela ne change rien pour nous, on va jouer — Gurbanov

« Ce match contre Marseille est très important pour nous ! Avant le premier match, on a bien étudié l’adversaire, repéré les points forts, les points faibles. Je pense qu’on a effectué une plutôt bonne prestation. Je pense que Marseille est préparé encore plus sérieusement pour ce match à Bakou. Comment remonter les deux buts ? Difficile question… On travaille toujours dans cette optique, de faire en sorte que chaque jour notre jeu progresse. Je n’ai pas décidé de pratiquer ce jeu-là seulement pour l’intérêt de Qarabag mais j’espère que ça aura un effet sur le football entier de notre pays. À Marseille, il y a beaucoup de joueurs très fort, un entraîneur qu’on connaît bien. Mais ça ne change rien pour nous, on va jouer, on va donner notre maximum. J’espère que nos joueurs vont montrer leur caractère et que tout ce que je dis, on va pouvoir le montrer sur le terrain. » Gurban Gurbanov – source : Conférence de presse / FCMarseille (23/02/2022)

