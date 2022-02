Qarabag – OM : Ménès a un gros bémol sur trois joueurs malgré la qualification !

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les 8es de finale de la Conference League. Pour Pierre Ménès, il y a quand même un bémol à mettre dans cette équipe.

Victoire ce jeudi soir de l’Olympique de Marseille sur le score de 3-0 face à Qarabag en Conference League. Une qualification qui permet à l’OM de filer vers les huitièmes de finale de la compétition européenne et continuer son chemin.

Juste un truc en revanche : je trouve que Rongier, Guendouzi et Payet jouent beaucoup — Ménès

Sur son blog, Pierre Ménès a apporté son analyse de la rencontre et notamment de la gestion des hommes de la part de Jorge Sampaoli. Malgré la qualification, l’ex consultant de Canal + met un bémol sur le temps de jeu accordé à trois joueurs.

« En l’emportant 3-0 lors de ce match retour à Karabagh, l’OM s’est donc qualifié très tranquillement pour les 8e de finale de cette impérissable compétition qu’est la Ligue Europa Conférence. Un OM moins mis en danger qu’à l’aller. L’équipe s’est montrée plus compacte et plus regroupée, ce qui a offert moins d’espace aux Azerbaïdjanais, qui n’ont que rarement pu se mettre en position de frappe. Karabagh n’est pas une mauvaise équipe, ça joue gentiment au ballon, mais le gardien n’est pas au niveau. Il suffit de le voir à l’œuvre sur les deux premiers buts marseillais. Le premier part d’une jolie passe aveugle de Payet pour Gueye qui frappe dans un angle impossible et marque avec l’aide du poteau. Le second intervient sur une autre passe de Payet pour Guendouzi, qui frappe quasiment au milieu du but. Avoir un gardien comme ça, ça vous plombe une équipe. Sampaoli avait clairement fait tourner son effectif pour ce match. Moi, à chaque fois que Mandanda joue, c’est un moment de bonheur. Juste un truc en revanche : je trouve que Rongier, Guendouzi et Payet jouent beaucoup. Le Réunionnais a délivré deux passes décisives mais je le trouve quand même fatigué. Il y aura donc certainement du turnover ce week-end puisque l’OM joue à Troyes. Un match a priori à la portée d’un OM hybride, même si la récente défaite face à Clermont incite à la prudence… » Pierre Ménès – Source : Pierrot Le Foot (24/02/22)