Quand Cissé martyrisait les gardiens de Ligue 1 avec le maillot de l’OM !

Djibril Cissé fête aujourd’hui ses 39 ans. L’occasion pour l’Olympique de Marseille de revenir en images sur le passage de l’ancien international français dans son club de cœur…

Arrivé blessé (en prêt dans un premier temps) en juillet 2006, Cissé portera les couleurs olympiennes durant deux saisons. Le temps pour lui de planter 37 buts et d’offrir 9 passes décisives en 80 matches disputés.

Pour fêter son anniversaire, le club a souhaité déterrer quelques unes de ses plus belles frappes imparables en bleu et blanc.

Enjoy !

« 𝑶𝒉 𝒍𝒂 𝒇𝒓𝒂𝒑𝒑𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒑𝒖𝒊𝒔𝒔𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒍’𝒂𝒕𝒕𝒂𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒔 » 💣 Joyeux anniversaire à @DjibrilCisse qui célèbre aujourd’hui ses 3️⃣9️⃣ ans 🎂🎉 #DroitAuBut pic.twitter.com/ILgp1PYZIp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 12, 2020

Cissé toujours à la recherche d’un club de Ligue 1…

« Tu sais comment c’est un buteur, on a l’amour du but, l’amour des barres, 25, 50, 75… Moi, c’est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté. Il m’en manque quatre et je le vis mal, ça me rend fou. J’ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m’accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j’ai un objectif je fais tout pour l’atteindre. Je suis prêt à revenir jouer gratuitement, sans salaire, donc il n’y a pas beaucoup de risques pour eux. Pour l’instant, je n’ai pas de contacts très avancés mais j’espère que des clubs vont se manifester. »

Djibril Cissé— Source: So Foot