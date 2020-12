Quand Djellit se paye deux joueurs de l’OM !

L’OM s’est imposé 2-1 face à l’Olympiakos ce mardi en Ligue des Champions. Via son compte twitter, Nabil Djellit a pointé du doigt les performances d’Hiroki Sakai et de Dario Benedetto.

Le journaliste de France Football estime que Sakai est en fin de course à l’OM, et que Benedetto a été fantomatique avant d’être remplacé à la mi-temps par Germain.

« J’ai trouvé Sakai nul ce soir. Il défend comme il peut. Offensivement, aucun apport. Il est en bout de course à l’OM. » Nabil Djellit – source : Twitter (01/12/2020)

La note d’Hiroki Sakai : 4/10

En grande souffrance… Les Grecs ont attaqué principalement sur son côté, il a eu du travail, ne s’est jamais découragé… mais qu’est-ce qu’il a souffert ! Il est notamment effacé avec une facilité déconcertante sur l’action qui amène le but (32′) ou sur celle qui lui vaut un carton jaune mérité en fin de match (89′). 8 duels gagnés sur 15 mais surtout une impression de fébrilité lorsque ça accélérait. Ce n’est pas non plus catastrophique mais loin d’être bon…