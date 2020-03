Quand Gerets a dit non au PSG… par respect pour les supporters de l’OM !

« Émotionnellement, ce fut très dur. J’ai vu tellement de gens les larmes aux yeux ! Je n’y ai peut-être pas fait oublier Raymond Goethals, mais j’ai la faiblesse de prétendre que j’y ai laissé le même impact que lui. J’ai été apprécié dans tous les clubs qui m’ont accueilli mais jamais autant qu’à Marseille. Et dire que les gens, là-bas, ne me connaissaient pas ! C’est dingue : ou on t’aime ou on ne t’aime pas. Si on ne t’aime pas, tu as intérêt à ne pas défaire toutes tes valises car tu peux repartir très vite. » Eric Gerets – Presse Belge après son départ de l’OM