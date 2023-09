Quand Longoria explique la différence entre Tudor et Marcelino… Ce qu’il veut voir avec cet OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

En début de semaine, Pablo Longoria a pris le temps de donner une très longue conférence de presse pour faire un point après le mercato et le début de saison de l’Olympique de Marseille…

La première question qui lui a été posée concernait une déclaration faite au moment du départ d’Igor Tudor sur la nécessité d’avoir « un jeu rock’n’roll ». S’il y a quelques approximations dans sa réponse (cette déclaration date bien du mois de juin 2023 et non de l’été 2022), on devine dans la réponse du président de l’OM une volonté d’avoir un jeu plus ordonné que sous le Croate. Donc peut-être moins « rock’n’roll ».

« Je crois que cette déclaration, je l’ai fait le jour de la présentation d’Igor Tudor, non à son départ, car nous discutions du style de jeu, a t-il commencé. Quand tu passes d’un style de jeu comme celui d’Igor, avec un marquage individuel, à un autre cela nécessite du temps. La patience est un don, et en football, tout le monde doit s’adapter. Ce n’est pas une excuse. Je pense qu’une analyse globale est plus simple que de juger des instants de match. L’effectif est actuellement en transition. Notre priorité est de mettre en place une structure solide. Marcelino excelle en cela. Dans chaque équipe où il est passé, il a instauré de l’ordre et une structure solide. Le passage à un marquage individuel est plus difficile et peut prendre plus de temps. Plus que nous ne l’aurions souhaité, en considérant l’élimination dans le match de qualification pour la Ligue des Champions, parce que c’était dur. Il est vrai que nous avons vécu des moments positifs lors des matchs. »

Encore trop de comportements individuels…

L’autre partie de sa réponse concerne les nombreux changements effectués cet été et le trop plein de comportements individuels dans cette équipe : « Toutefois, l’effectif est encore loin de ce que nous envisageons, notamment à cause de certains comportements individuels. Désormais, l’équipe est constituée et nous avons le temps de travailler. Il faut donner suite à ces bons moments. Prenons par exemple le dernier match, qui fut décevant. Les 12 premières minutes ont été satisfaisantes. Nous devons capitaliser là-dessus. C’est l’OM que l’on veut voir. »

Vous pouvez retrouver l’intégralité de la conférence de presse sur notre chaîne Youtube :