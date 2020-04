Quand Ocampos raconte son arrivée à l’OM (avec Bielsa, »le professeur de Casa d’El Papel »)

Interrogé par le média TYC Sports, Lucas Ocampos est revenu sur son arrivée à l’OM. L’ailier argentin aujourd’hui au FC Seville raconte ses premiers pas sous les ordres de Marcelo Bielsa à Marseille…

J’ai signé le contrat un mardi et nous jouions un samedi — Ocampos

« C’était unique d’être dirigé par Bielsa. Je ne le connaissais pas, il avait beaucoup de commentaires sur lui. Son assistant m’appelle pour me dire que Marcelo voulait me parler. J’ai eu une conversation avec lui, j’ai pris mes affaires et je suis allé à Marseille. J’ai signé le contrat un mardi et nous jouions un samedi. Du mardi au samedi, je n’ai eu aucun contact avec Bielsa, ni à l’entraînement. Il a une autre façon d’atteindre le joueur et de vous enseigner à distance. Pour moi, il était l’un des grands techniciens que j’avais. Il était le professeur à La Casa de Papel (rires). Avant la fin de la première mi-temps, nous avons perdu 1-0 et il m’a appelé. Il dit: « Eh bien, allez vous réchauffer dans les vestiaires. » Après 10 minutes, je suis entré, j’ai marqué un but. Peu de temps avant la fin du match, un joueur se fait exclure et Bielsa m’a fait sortir. C’est très rare de sortir après avoir fair son entrée en cours de match. Depuis ce début, je peux écrire un livre (rires). Ensuite, Marcelo m’a expliqué pourquoi il m’a fait sortir et j’ai compris. Il l’a fait parce que c’était la meilleure chose pour l’équipe. » Lucas Ocampos – source : TyC sports

