Quand Riolo imagine le PSG en mode OM !

L’OM n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (2-2), alors que les joueurs marseillais ont clairement été au-dessus de leurs adversaires en première mi-temps. Malgré tout, Daniel Riolo a aimé l’énergie des olympiens, et aimerait retrouver la même chose au PSG…

Daniel Riolo imagine le PSG avec le même jeu que l’OM, et ça lui plairait !

« Lionel, tu n’aimerais pas voir le PSG avec cette générosité-là ? Imagine le PSG, avec la technique qu’ils ont, les joueurs qu’ils ont, avec la générosité et le jeu pratiqué par l’OM » Daniel Riolo— Source: RMC (04/11/21)

Suite à un corner, la Lazio récupère le second ballon, Saliba se rate et dévie sur Felipe Anderson qui égalise dans les dernières secondes (1-1 / 45′ + 5). Une minute de temps additionnelle rajoutée à cause d’un jet de projectile de la part de supporters de l’Olympique de Marseille, que Daniel Riolo a dénoncé :

Une bande de supporters est là pour tout gâcher– Riolo

« Donc l’OM fait un super match, l’OM mène 1/0 et une bande d’abrutis de Supp est là pour tout gâcher ! C’est dingue. » Daniel Riolo— Source: Twitter (04/11/21)

