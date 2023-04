Qu’arrive-t-il à Annecy depuis sa victoire contre l’OM ?

Depuis sa victoire en coupe de France contre l’OM, le FC Annecy déchante en Ligue 2. Le club est 15e, à quatre points de la 18e place. Le club fait de ce maintien une priorité bien plus qu’une qualification voire d’une victoire en coupe de France.

Annecy en situation de crise. Depuis la victoire contre l’OM, en quart de finale de la coupe de France, le 1er mars, le FC Annecy n’a gagné aucun de ses quatre derniers matchs de Ligue 2. Le club a subit 3 défaites contre Metz (0-3), Grenoble (1-2) et Nîmes (0-4) et un nul 1-1 contre Guingamp. Annecy n’a plus gagné en Ligue 2 depuis le 18 février, 2-0 à domicile Amiens.

Les Hauts Savoyards sont actuellement 15es de leur championnat, à quatre points du 18e, Nîmes. Il leur reste neuf matchs pour tenter d’assurer leur maintien. Un objectif que le président et le coach d’Annecy ont qualifié de « priorité ». Mais Annecy doit encore affronter des clubs qui jouent la montée en Ligue 1 : Bastia, à domicile, le 15 avril, Le Havre et Bordeaux à l’extérieur les 13 et 26 mai. Mais aussi des équipes luttant pour le maintien : Valenciennes, Rodez et Dijon, à l’extérieur les 10 et 22 avril et 6 mai. Sans oublier Niort, la lanterne rouge, à domicile, le 20 mai.

Le plus important de se maintenir en Ligue 2 que de gagner la coupe

« On est à notre place, il n’y a pas à paniquer, il faut juste prendre conscience de cette situation. La Coupe, c’est une parenthèse. Il faut garder la tête froide et rester concentrés sur la priorité de notre saison : le maintien. Celui-ci est capital pour nous, nous sommes promus. C’est plus important pour l’avenir du club de se maintenir en Ligue 2 que de passer en finale, voire de gagner cette coupe. Notre difficulté, elle est là. » Laurent Guyot – Source : l’Equipe (4/04/2023)

Annecy jouera sa demi-finale de coupe de France, demain, domicile contre Toulouse.