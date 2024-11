OM : Que devient Georges-Kevin Nkoudou ?

Olympien lors de la saison galère sous Michel en 2015-2016, qu’est devenu l’ailier français Georges-Kévin N’koudou ?

Âgé de 20 ans à l’époque, le jeune ailier français, formé au FC Nantes, rejoint l’Olympique de Marseille lors de l’été 2015 pour une somme avoisinant les 1,5 million d’euros. Lors d’une saison 2015-2016 compliquée pour le club phocéen, le virevoltant N’koudou se fait remarquer par sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires, inscrivant 10 buts et délivrant 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré sa saison intéressante sur le plan individuel, il quitte l’OM après une seule saison, et file en Premier League à l’été 2016.

Une aventure anglaise mitigée…

À l’été 2016, Georges-Kévin Nkoudou s’engage donc avec les Spurs de Tottenham contre un jolie chèque de 11 millions d’euros. Pourtant, son aventure londonienne ne prendra jamais l’envol espéré. En trois saisons, il ne dispute que 27 matchs et inscrit 1 seul but, peinant à s’imposer dans un effectif riche en concurrence. Après plusieurs prêts peu convainquant (à Burnley et Monaco), le français finira par quitter définitivement les Spurs en 2019 pour relancer sa carrière en Turquie.

Ainsi, en août 2019, Nkoudou signe au Beşiktaş pour environ 4,5 millions d’euros. Sous les couleurs des Aigles Noirs, il retrouve la forme et enchaîne les saisons pleines, devenant un homme fort de l’équipe stambouliote. En quatre ans sous le maillot rouge et noir, il dispute plus de 100 matchs, inscrit 21 buts et remporte le championnat de Turquie ainsi que la coupe nationale en 2021. Ce passage marquera un véritable tournant dans sa carrière.

Depuis 2023, Nkoudou est un joueur du Damac FC, club du championnat saoudien. Dans un championnat de plus en plus populaire pour les avantages financiers qu’il entraine, l’ancien olympien s’épanouit avec 21 buts en 44 apparitions sous les couleurs du club saoudien.

