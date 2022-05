Que faut-il à l’OM pour terminer deuxième ?

A trois journées de la fin de la saison, l’Olympique de Marseille est toujours bien placé pour finir deuxième du championnat. Cependant, la concurrence revient très fort et met la pression aux Marseillais. Que faut-il aux hommes de Sampaoli pour assurer leur place de dauphin ?

La fin de la saison arrive à grand pas et l’OM ne s’est toujours pas assuré sa place en Ligue des Champions. En effet, malgré les nombreuses occasions de creuser l’écart définitivement avec leurs concurrents, les Marseillais se retrouvent une nouvelle fois dans une posture inconfortable en cette fin de saison puisque les Rennais et les Monégasques n’étaient qu’à trois points des hommes de Sampaoli au début de la 36e journée. A l’image des matchs des olympiens, l’OM a eu beaucoup d’occasions mais laisse en vie ses adversaires en ne concrétisant pas toutes ses opportunités.

L’OM à 7 points d’une qualification assurée

Pour terminer deuxième du championnat à coup sûr, l’OM devra glaner 7 points sur les 9 derniers disponibles. En effet, même si Monaco remporte tous ses matchs, les coéquipiers de Ben Yedder resteront à un point derrière l’OM à l’issue de la 38e journée dans le cas où Marseille prend ces fameux 7 points. Pour Rennes, c’est différent puisque la rencontre entre les Bretons et l’OM aura lieu lors de l’avant-dernière journée. Si Rennes et l’OM s’impose lors de cette 36e journée, une victoire marseillaise en terre bretonne mettrait les Rouges et Noirs complètement hors-course, à 6 points des olympiens. Attention, ce schéma ne fonctionne uniquement en cas de fin de saison parfaite de la part de Monaco, des faux-pas ne sont donc pas à exclure.

Pour ses trois dernières journées de championnat, l’OM se déplace à Lorient avant d’aller sur la pelouse de Rennes et de recevoir Strasbourg pour le dernier match de la saison. Si le déplacement à Lorient semble à la portée des olympiens, bien que complexe au vu de la situation des Lorientais au classement, les rencontres face à Rennes et Strasbourg s’annoncent plus que compliquées. Les Marseillais devront montrer les dents face à deux prétendants à l’Europe.