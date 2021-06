Que fera l’Olympique de Marseille pour rivaliser en Ligue 1 ?

Pour répondre aux exigences de l’entraîneur Jorge Sampaoli, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’est mobilisé à l’approche du prochain mercato estival afin de construire une équipe qui pourrait rivaliser en Ligue 1.

Longoria est en face d'un grand chantier de reconstruction de l'équipe phocéenne dans la perspective de disposer d'une équipe capable de jouer les premiers rôles en championnat. Et sans surprise, l'Espagnol prépare la période des transferts en s'activant dans plusieurs dossiers, notamment celui de Gerson (24 ans), le milieu de terrain de Flamengo. Actuellement en stage avec la sélection olympique du brésil en Serbie, Gerson pourrait faire escale à Marseille pour passer une visite médicale et signer son contrat. L'OM pourrait toutefois laisser le joueur à la disposition de Flamengo pour disputer les deux matches de Coupe du Brésil face à Coritiba les 11 et 17 juin.

Afin de renforcer la défense du club marseillais, Pablo Longoria surveille attentivement la Liga espagnole, en ciblant notamment deux défenseurs. Le choix sur le côté gauche de la défense a été de cibler Junior Firpo du FC Barcelone et ancien jouer du Betis Seville. Ce flanc gauche pose problème en présence d’un seul joueur, à savoir Jordan Amavi, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo a révélé en effet que le joueur du FC Barcelone Junior Firpo (24ans) plait à l’OM pour ses capacités de jouer vers l’avant. Très peu utilisé par Ronald Koeman cette saison, le natif de Saint-Domingue, recruté au prix de 18 millions d’euros en 2019, en plus d’une prime variable de 12 millions d’euros, a été un véritable échec avec le club Braugrana. Firpo est sur la liste des joueurs à vendre par le Barça et il ne devrait pas couter très cher à l’OM qui cherche à bien gérer les ressources financières.

Firpo, Foyth, Aydin… dans la longue liste des rumeurs…

L’autre piste espagnole de Longoria est selon la presse anglaise, le défenseur international Argentin de Tottenham Juan Foyth (23 ans), et qui est prêté actuellement à Villarreal. Le club marseillais espère trouver un accord pour transférer Foyth qui est également approché par Villarreal pour un transfert définitif. Villarreal vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United à un pas en avance sur Marseille pour recruter Foyth. Le club espagnol, jouera la Ligue des champions la saison prochaine ce qui est une source de motivation en plus de disposer d’une option d’achat estimée à 17 millions d’euros pour garder le défenseur argentin dans son effectif. Le prix de l’option d’achat pourrait toutefois freiner les espagnols, et le club phocéen reste à l’affut en cas d’échec des négociations entre Villarreal et Tottenham Hotspur.

En attaque, le départ de Florian Thauvin vers Tigres au Mexique, laissera un vide à combler et Jorge Sampaoli semble s’intéresser au marché sud-américain, en particulier Sebastian Villa joueur du Boca Juniors. Cependant, Pablo Longoria s’occupe d’un dossier complètement différent du côté de la Bundesliga. En effet, le jeune ailier droit de Schalke 04, Mehmet Aydin, qui a signé jusqu’en 2022 est un profil ciblé. Ce jeune joueur de 19 ans a d’abord occupé une place dans l’équipe première, et est même devenu un titulaire depuis fin avril. Aydin est droitier qui correspond bien à la description de Sampaoli d’un éventuel remplaçant de Thauvin.