QUE LA FÊTE SOIT BELLE !

Bonjour amis supporters du mythique Olympique de Marseille, club respecté dans tous les coins de la planète pour autre chose que l’argent facile qui viendrait, mettons, d’un gaz odorant comme un pet de chacal.

Pas trop fort…

Alors ce soir, c’est Bordeaux ? Un ancien rival repris par Gégé la carambouille qui va vivre à crédit sur la bête ? Je vais pas dire tout ce que je pense de cette équipe, histoire de ne pas nous porter l’œil, la scoumoune se réveille quand tu plastronnes, mèfi. Il faut y croire juste un peu plus que de raison. Pas trop fort…

Nous attendons une confirmation dans un stade bien garni d’un public qui poussera très fort derrière son équipe. Fait chier de ne pas y être, je n’ai pas pris l’abo (Covid, pas de vaccin, pas envie de me faire chier avec les pass à chaque match), et de toute façon je me barre une semaine histoire de bien récupérer avant de reprendre le travail, après 15 jours de congés déjà passés à bosser pour mon compte sur Le Livre de Jobi (mais je prends l’ordi pour travailler sur toutes les répétitions que j’ai filmées, ma foi).

Y aura-t-il des surprises dans la compo par rapport à la dernière fois ? Nous regarderons attentivement, mais je ne vous cache pas que j’en sais rien, même si pour ma part je repartirais facilement avec les mêmes.

Bien démarrer…

S’il y a bien une chose que j’ai envie de demander aux joueurs, c’est de ne pas faire la connerie de prendre le 1er but, histoire qu’on ne stresse pas trop. Les gars, la saison est longue, si vous pouviez nous ménager le muscle cardiaque, ce serait bien, on est pas tous nés avec ce siècle ou juste à la fin du dernier. Je dis ça mais je suis en pleine forme, et je n’ai pas plus de 25 ans d’âge mental.

Mais même si je ne veux pas nous attirer le mauvais karma, je suis sûr que la fête sera belle. Je sens trop les jeunes prêts à mordre dans la nouvelle saison, au soutien de l’équipe de ce Sampaoli qui nous fait plaisir, lequel sous la conduite de Pablo Longoria, a débarqué dans une ville qui lui ressemble, lui qui sait à merveille mettre l’électricité nécessaire pour qu’un groupe uni produise de la performance tout en prenant du plaisir, et avec les crocs.

Prendre de l’élan !

Il est temps que cette équipe prenne son élan. Après une victoire renversante et totalement méritée à Montpellier, l’OM doit enchaîner, marquer son territoire, taper du point sur la table, « pas trop fort, tu vas renverser le pastis » (Livre de Jobi, Henri-Frédéric Blanc), bref… annoncer la couleur.

Et c’est pas Bordeaux qui va venir nous casser les alibòfis, qué ?

À nos joueurs, de se montrer vifs, spontanés, et tueurs de sang-froid dans le dernier geste. Ce serait bien de marquer vite et de faire sortir les Girandouilles de Bordilles qui, selon certains, viennent pour mettre le bus devant leur cage. On attend la confirmation de la forme de Payet et de nos feu-follets des côtés. Mais les autres doivent se montrer aussi, être entreprenants, décisifs. Nous aimerions trop avoir une équipe où tout le monde peut marquer, je trouve que c’est possible. J’espère voir Guendouzi monter d’un cran… mais je suis déjà satisfait de lui.

Gerson…

Et puis j’espère que Gerson se lâchera très vite. Il ne m’a pas déçu, je crois fortement en lui mais comme l’a dit Sampaoli, il faut lui laisser le temps de s’adapter à la Ligue 1. Et puisqu’on parle de lui, je dois dire j’ai été surpris par les critiques que certains expriment déjà sur son compte. Je n’ai pas relevé qui, et je ne cherche pas à vexer quelqu’un en particulier, mais porter un jugement négatif sur un tel joueur à ce moment de la saison me semble passablement exagéré. Laissez-le venir tranquille, Gerson, on le voit que c’est un beau joueur.

Allez, j’arrête là aujourd’hui. Faites-nous plaisir, que la fête soit belle et pleine. Allez l’OM !

Avant de terminer, je refais encore une bise à René Malleville, je lui envoie mes meilleures vibrations, sa Minute me manque à moi aussi, je serais très heureux de le voir reprendre le plus rapidement possible.

Vive le grand Roger Magnusson !